Tekirdağ'da baba kız ölü bulundu! Acılı aile ilk kez konuştu!



ANNE-OĞUL: BİZ ÇOK DÜZGÜN BİR AİLEYİZ

İfadelerine başvurulan anne G.E. ile oğlu A.E., aile içinde hiçbir sıkıntılarının bulunmadığını belirterek, olaya anlam veremediklerini söyledikleri öğrenildi. A.E, "Biz çok düzgün bir aileyiz. Ne annemin babamla ne de babamın annemle her hangi bir sorunu yoktu. Babam kardeşimi de çok severdi. O gece herkes odasına çekilip uyudu" dediği öğrenildi. Anne A.E. ise eşinin çok naif biri olduğunu ve hiçbir sorunları bulunmadığını söylediği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Ersoy'un kızını öldürdükten sonra intihar ettiğinin değerlendirildiği belirtildi.