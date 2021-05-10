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Giriş Tarihi: 10.5.2021 13:49

Telefonunda “Ölümü hak ettim' mesajı bulunmuştu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Telefonunda “Ölümü hak ettim' mesajı bulunmuştu

'da, 10 gün önce kayıplara karışan ve cep telefonunda 'Ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim' yazılı mesaj bulunan 1 çocuk babası Abdullah Balkaya'nın (40), cansız bedeni 'in Tarsus ilçesindeki sulama kanalında bulundu.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde, meyve- sebze bahçelerinde bekçilik yapan Abdullah Balkaya, 1 Mayıs'ta kayboldu. Eşinin evde bıraktığı telefonunda, ertesi gün, 'Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim' yazılı mesajı gören Sevdet Balkaya, durumu polise bildirdi. Yapılan tüm aramalara rağmen Balkaya bulunamadı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kefeli Mahallesi'nde yer alan sulama kanalının kapaklarına takılmış erkek cesedi buldu. Abdullah Balkaya'ya ait olabileceği gerekçesiyle aileye haber verildi. Olay yerine gelen aile, cansız bedenin, Balkaya'ya ait olduğunu teşhis etti. Balkaya'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Telefonunda “Ölümü hak ettim' mesajı bulunmuştu
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