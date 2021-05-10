Telefonunda “Ölümü hak ettim' mesajı bulunmuştu

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde, meyve- sebze bahçelerinde bekçilik yapan Abdullah Balkaya, 1 Mayıs'ta kayboldu. Eşinin evde bıraktığı telefonunda, ertesi gün, 'Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim' yazılı mesajı gören Sevdet Balkaya, durumu polise bildirdi. Yapılan tüm aramalara rağmen Balkaya bulunamadı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kefeli Mahallesi'nde yer alan sulama kanalının kapaklarına takılmış erkek cesedi buldu. Abdullah Balkaya'ya ait olabileceği gerekçesiyle aileye haber verildi. Olay yerine gelen aile, cansız bedenin, Balkaya'ya ait olduğunu teşhis etti. Balkaya'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.