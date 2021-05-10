TIR’a arkadan çarpan araçta bir aile yok oldu

Ankara'da, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada sağlık çalışanı Sibel (38) ve Şener (44) Uzun çifti ile bir çocukları hayatını kaybetti. Kaza, dün öğleden sonra Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanı olarak görev yaptığı öğrenilen Sibel Uzun yönetimindeki otomobil, aynı istikametteki H.D.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle aracın ön tarafında sıkışan Sibel ve eşi Şener Uzun olay yerinde hayatını kaybederken çiftin çocukları O.U., B.U. ile Sibel Uzun'un arkadaşı G.G. yaralı olarak Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin yaralı çocuklarından biri de hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.