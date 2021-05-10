Tokat’ta kene can aldı

Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Sarıyaprak köyünde hayvancılık yapan 6 çocuk babası Hüseyin Sapsağlam'ın (58), boynuna 6 gün önce kene yapıştı. Boynuna yapışan keneyi kendisi çıkartan 58 yaşındaki çiftçi, 2 gün sonra yüksek ateş ile birlikte KKKA belirtileri göstermeye başlayınca yakınları tarafından, Sulusaray Devlet Hastanesine getirildi.

Yapılan ilk tedavisinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen şahıs enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Yaklaşık 4 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Sapsağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sapsağlam'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

VAKALAR ARTACAK DEMİŞTİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda pandemi sürecinde büyük kentlerden ve şehir merkezlerinden kırsal alana bir göç olması nedeniyle kene vakalarında artış beklediklerini söylemiş, Tokat'ta Nisan ayı sonu itibariyle vaka sayılarında artış yaşanırken, 12 kişinin tedavisi enfeksiyon hastalıkları servisinde devam ettiğini bildirmişti.