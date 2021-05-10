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Giriş Tarihi: 10.5.2021 11:17

'ta, KKKA tedavisi gören çiftçi kurtarılamadı

DHA
Tokat'ta, KKKA tedavisi gören çiftçi kurtarılamadı

'ta, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan çiftçi (58), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sulsusaray ilçene bağlı Sarıyaprak köyünde çiftçilik yapan, 6 çocuk babası Hüseyin Sapsağlam, 6 gün önce boynundan ısıran keneyi kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sapsağlam, Sulusaray Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

KKKA hastalığı nedeniyle ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Sapsağlam, enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Yaklaşık 4 gündür tedavi gören Sapsağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Hüseyin Sapsağlam'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

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Tokat'ta, KKKA tedavisi gören çiftçi kurtarılamadı
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