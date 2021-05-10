Toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Elazığ'ın, Çaydaçıra Mahallesindeki bir sitenin kanalizasyonunda çalışma yapmak için yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura inen Mehmet Uçan ile Turgut Bostancı, çalışma yaptıkları sırada çukurda göçük meydana geldi.

Göçme sonucu iki işçi toprak altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, AFAD, UMKE, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda iki işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Kurtarılan işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.