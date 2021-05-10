Türkiye Alanyalı Ahmet bebek için seferber oldu

KANAL V Alanya stüdyolarında gerçekleştirilen "Ahmet'e umut ol" gecesi Dim TV (dimtv.tv), Alanya Medya TV, Alanya Posta TV, TV 82 ve Büyük Alanya TV tarafından ortak yayınlandı.

Programın canlı bağlantı konuğu olan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahmet bebek ve ailesinin seyahat giderlerini karşılama sözü verdi. canlı yayına siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, hayırsever vatandaşlar ve pek çok ünlü isim de canlı telefon bağlantıları ile Ahmet bebeğe destek verdi.

Programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP Alanya İlçe Başkanı Çoşkun Karadağ ve İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan katıldı.

Aleyna Tilki, Şafak Sezer ile Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları da yayına bağlanıp Instagram hesaplarından canlı yayın yaparak takipçilerinden destek istedi. Gecenin sonunda SMS yoluyla 195 bin TL, banka hesabında 2 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyon 195 TL toplandı. Yaklaşık 4 saat süren yayının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel geceye destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Yücel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ahmet'e Umut Gecemizde canlı yayınımıza katılan başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere MHP Antalya Milletvekilimiz Abdurrahman Başkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü, İl Başkanımız Hilmi Durgun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ilçe başkanlarımız, Alanyaspor Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, sanatçılarımız, telefonla bağlanarak destek veren ve SMS yoluyla Ahmet'imize bağış yapan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.