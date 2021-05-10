Üvey çocuğunu, annesinin ölümünü görmesin diye bodruma kapatmış

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan ile gece saatlerinde tartışmaya başladı.
5 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Zeynep Erdoğan'ı, 5 yerinden bıçakladı. Zeynep Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Erdoğan panikle evden kaçtı.
KADININ OĞLU KOMŞULARA KOŞTU
A.A., dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi alan Zeynep Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Zeynep Erdoğan'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Mehmet Erdoğan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ümitköy'de kendisine ait aracın içinde yakalanarak gözaltına alındı.
İNTERNETTE TANIŞIP EVLENMİŞLER
Mehmet Erdoğan ve Zeynep Erdoğan'ın, 9 ay önce internette tanıştığı ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan'ın kendisini mühendis olarak tanıttığı ancak uzun süredir işsiz ve meslek sahibi olmadığı öğrenildi. İkisi de ikinci evliliklerini yapan çiftten Zeynep Erdoğan'ın 1, Mehmet Erdoğan'ın 2 çocuğu olduğu belirtildi. Şüpheli Mehmet Erdoğan'ın polise verdiği ilk ifade de ortaya çıktı.
"BANA SÜREKLİ YAKIŞIKLI DEĞİLSİN DİYORDU"
Mehmet Erdoğan'ın, "Eşim bana sürekli 'Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim' diyordu. Olay günü de bu konu üzerine tartıştık ve kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi.
SOSYAL MEDYADAN ÖNERİLERDE BULUNUYORDU
Öte yandan kadın doğum uzmanı olan Zeynep Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hamile kadınlara önerilerde bulunduğu, özellikle koronavirüs döneminde hamile kadınların daha dikkatli olması gerektiğini belirttiği görüldü.
'ANNELER GÜNÜ'NDE ÇOCUĞU YETİM KALDI'
Zeynep Erdoğan'ın oğlu A.A.'ya ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini çocuk hekimi Nejdet Bilgen, yardım çığlığı üzerine çocuğun yanına gittiğini söyledi. Bilgen, "Ben eve doğru giderken, evin demir kapısının arkasında ve eli kolu bağlı çocuk yardım istiyordu. Eli ve ayağı bağlı ve yüzünde de kızarıklıklar vardı. Kendisine 'Ne oldu' diye sorduğumda 'Üvey babam bana şiddet uyguladı, annem de içeride bağlı ve ben kendimi zor kurtardım. Beni buradan kurtarın' dedi. Çocuğun genel durumunun iyi olduğunu görünce hemen polise haber verdim. Ardından polis ve sağlık ekibi geldi. Ben o sırada eve geçtim ve eşim buraya geldi. Daha sonra da çocuğun annesinin öldüğünü öğrendik. Anneler Günü'nde çocuğu yetim kaldı. Çocuk sadece annesinin evde olduğunu söyledi bize" dedi.
SON DERECE ÖLÇÜLÜ VE ÖZENLİ BİR HANIMEFENDİYDİ'
Erdoğan çiftinin komşusu Senay Ertem de polisin gelmesiyle olayı öğrendiklerini belirterek, "Başta basit bir olay sandık; ama daha sonra cinayet olduğunu öğrendik. Ben hanımefendiyi tanıyordum. Son derece ölçülü ve özenli bir hanımefendiydi. Yan komşuları daha önce yüksek sesle tartışmalarına şahit olmuş ancak olay gecesi hiçbir ses duymadık. Olayda çok muamma var. Olayı en iyi o çocuk aydınlatacak yüksek ihtimal fakat olay günü çocuk konuşacak durumda değildi" diye konuştu.
ÇOCUĞU EVİN DIŞINDAKİ BODRUMA KAPATMIŞ
Öte yandan olayın yeni detayları da ortaya çıkmaya başladı. Aralarında hakaret nedeniyle tartışma çıktığını ve Zeynep Erdoğan'ın kendisini aldattığını söylediğini öne süren Erdoğan'ın bıçaklayarak öldürdüğünü ve 14 yaşındaki çocuğunu ise annesinin ölümünü görmemesi için evin dışındaki bodruma kapattığını söylediği öğrenildi. Zanlının Emniyetteki ifadeleriyle de çeliştiği belirtildi.
TUTUKLANDI
Mehmet Erdoğan sevk edildiğini nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi