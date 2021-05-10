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Giriş Tarihi: 10.5.2021 19:51

Uyuşturucu kaçakçısı yaşamını yitirdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Uyuşturucu kaçakçısı Cemal Nayır yaşamını yitirdi

Kamuoyunda “uyuşturucu baronu” olarak bilinen ’ın ’da tedavi gördüğü hastanede Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Nayır’ın cenazesinin “tam kapanma” tedbirleri sebebiyle geçici olarak Büyükçemece Mezarlığı’na defnedildiği, kısıtlamaların kalkmasıyla memleketi Zara’ya taşınacağı öğrenildi.

Uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından Cemal Nayır, oğlu ve şoförü ile birlikte İstanbul'da bulunan özel bir hastanede bir süredir Koronavirüs tedavisi görüyordu. İddiaya göre Cemal Nayır, Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nayır'ın cenazesinin "tam kapanma" tedbirleri sebebiyle geçici olarak Büyükçemece Mezarlığı'na defnedildiği, kısıtlamaların kalkmasıyla memleketi Sivas Zara'ya taşınacağı öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRI SONUCU FELÇ KALMIŞTI
Cemal Nayır, 2004 yılında lüks aracıyla seyir halinde olduğu sırada kaleşnikoflu saldırıya uğrayarak ağır yaralanmış ve felç kalarak yürüme yetisini kaybetmişti. 2007 ve 2019 yıllarında farklı suçlardan tutuklanan Nayır'ın dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve döviz kaçakçılığı gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunuyor.

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Uyuşturucu kaçakçısı Cemal Nayır yaşamını yitirdi
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