Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonominin en önemli merkezi haline gelen altın fiyatlarına yoğun ilgi sürüyor. Serbest piyasaların ikinci işlem gününde oldukça hareketli bir tablo çizen altın fiyatları, yatırımcıların ilgisinin bu yöne kaymasına neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren altının gram fiyatı 487 lira civarından işlem görüyor. Gram altınla beraber, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Buna göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?