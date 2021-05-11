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Giriş Tarihi: 11.5.2021 16:44

hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinden beri inişli çıkışlı bir grafik içerisinde olan altın fiyatları, piyasaların ikinci işlem gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Gram altın fiyatı 488 lira iken cumhuriyet altını 3 bin lira civarında güne başladı. Yatırımını bu yönde değerlendiren veya değerlendirmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte detaylar;

Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonominin en önemli merkezi haline gelen altın fiyatlarına yoğun ilgi sürüyor. Serbest piyasaların ikinci işlem gününde oldukça hareketli bir tablo çizen altın fiyatları, yatırımcıların ilgisinin bu yöne kaymasına neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren altının gram fiyatı 487 lira civarından işlem görüyor. Gram altınla beraber, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Buna göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 437,95

SATIŞ: 468,89

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.554,00

SATIŞ: 1.614,00

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ATA ALTIN

ALIŞ: 3.189,00

SATIŞ:3.300,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,84

SATIŞ:487,93

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 782,00

SATIŞ: 807,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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