Arapça kökenli olan Arefe sözcüğü ''Arafa'' fiilinden türetilmiştir. Arafa, bilmek, görmek ve sezmek anlamına gelir. . TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı ''Arife'' şeklindedir. TDK arifenin anlamını şu şekilde açıklıyor; Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise arife günü ile ilgili şu bilgileri veriyor:



Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).



Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.