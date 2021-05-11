Arefe sözcüğü Arapça kökenli olup "Arafa" fiilinden türetilmiştir. Bu yıl 12 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek olması nedeniyle bu mübarek gün hakkında pek çok bilgi sorgulanıyor. Arafa kelimesi; bilmek, görmek ve sezmek anlamlarına gelirken kelimenin anlamı ve doğru yazılışı da gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda, "Arefe (Arife) ne demek, ne anlama geliyor? TDK ile Arefe mi Arife mi?" gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. İşte TDK ile doğru yazılışı ve arefe ne demek sorusunun yanıtı!
AREFE (ARİFE) NE DEMEK?
Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.
Arapça kökenli olan Arefe sözcüğü ''Arafa'' fiilinden türetilmiştir. Arafa, bilmek, görmek ve sezmek anlamına gelir. . TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı ''Arife'' şeklindedir. TDK arifenin anlamını şu şekilde açıklıyor; Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler.
Diyanet İşleri Başkanlığı ise arife günü ile ilgili şu bilgileri veriyor:
Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).
Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.
Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.
Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."
İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.