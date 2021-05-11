Ramazan ayının son günlerini yaşarken Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Arefe gününün gelmesi ile birlikte gündelik hayata dair birçok detay da merak ediliyor. Bunlar arasında, arefe günü bankalar tatil mi, yarım gün mü sorusu yer alıyor. Bilindiği üzere, resmi tatil günlerinde bankaların çalışma saatleri de değişiklik gösteriyor.
Ramazan Bayramı arefesinde banka şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmek zorunda olanlar, arefe günü yarın bankalar açık mı, kapalı mı sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, 12 Mayıs arefede bankalar açık mı, kapalı mı ve kaça kadar açık sorularına ilişkin detaylar...
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
12 Mayıs 2021 Çarşamba (arefe) günü bankalar açık olacak ancak belirli bir saate kadar hizmet verecek.
AREFEDE BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.
AREFE GÜNÜ BANKALAR YARIM GÜN TATİL Mİ?
Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 12 Temmuz Çarşamba günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor.
12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
FLAŞ AÇIKLAMA!
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.
Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir.