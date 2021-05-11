Ramazan ayının sonuna gelinmesi ile birlikte Arefe Günü ve sonrasında ise Ramazan Bayramı idrak edilecek. Arife Günü'ne az bir zaman kala eczane çalışma saatleri de merak edildi. Özellikle koronavirüs salgını süresince ilaç temini için sıkça gidilen yerler arasında bulunan eczanelerin bayramda çalışıp çalışmadığı vatandaşlarca merak ediliyor. Bu kapsamda, "Arefe Günü eczaneler açık mı çalışıyor mu? Bayramda ve Arefe Günü yarın eczaneler açık mı yarım gün mü?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için eczane çalışma saatleri belli oldu.