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Giriş Tarihi: 11.5.2021 16:19

çalışıyor mu? Bayramda ve Arefe Günü yarım gün mü?

Arefe Günü eczaneler açık mı çalışıyor mu? Bayramda ve Arefe Günü yarın eczaneler açık mı yarım gün mü?

12 Mayıs Çarşamba Arefe Günü, 13 Mayıs Perşembe ise Ramazan Bayramı’nın ilk günü idrak edilecek. Bu kapsamda, eczaneler açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı gündeme geldi. Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle ilaçlarını erkenden temin etmek isteyen vatandaşlar “ çalışıyor mu? Bayramda ve Arefe Günü yarım gün mü?” sorularına yanıt arıyor. Bu kapsamda; Arefe Günü eczaneler açık mı? Bayramda ve Arefe Günü yarın eczaneler açık mı çalışıyor mu? İşte yanıtı!

Ramazan ayının sonuna gelinmesi ile birlikte Arefe Günü ve sonrasında ise Ramazan Bayramı idrak edilecek. Arife Günü'ne az bir zaman kala eczane çalışma saatleri de merak edildi. Özellikle koronavirüs salgını süresince ilaç temini için sıkça gidilen yerler arasında bulunan eczanelerin bayramda çalışıp çalışmadığı vatandaşlarca merak ediliyor. Bu kapsamda, "Arefe Günü eczaneler açık mı çalışıyor mu? Bayramda ve Arefe Günü yarın eczaneler açık mı yarım gün mü?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için eczane çalışma saatleri belli oldu.

ECZANNELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Eczaneler, Arefe günü yarım gün çalışacak.

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI?

Eczaneler resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.

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Arefe Günü eczaneler açık mı çalışıyor mu? Bayramda ve Arefe Günü yarın eczaneler açık mı yarım gün mü?
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