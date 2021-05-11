Arefe günü kılınacak namaz Tövbe (Tevbe) namazı nedir? Tövbe namazı kaç rekat kılınır, nasıl kılınır?

Arefe Günü ibadetleri son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Arefe günü kılınacak namaz Tövbe (Tevbe) namazı nedir sorusuyla cevap aranan bu konu, birçok Müslümanın araştırma konusu oldu. Tövbe namazı kaç rekat kılınır, nasıl kılınır soruları da bu bağlamda merak edildi. 2 ve 4 rekatlık Arefe namazı kılınışı ve bu namazın faziletleri de araştırıldı. İşte Arefe günü namazı hakkında merak edilen detaylar.
AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZ NEDİR?
Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün Arefe günü olarak adlandırılır. Ancak Ramazan Bayramı'nın bir gün öncesi de Arefe günü olarak adlandırılmaktadır. Arefe günü yapılacak ibadetler ve okunacak duaların önemi, Hz. Peygamberimizin hadisleriyle belirtilmiştir. Arefe günü genellikle Tövbe namazı ya da diğer adıyla Tevbe namazı kılınır.
AREFE GÜNÜ NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR?
Arefe günü namazına, yani Arefe günü kılınan Tövbe namazına, "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet edilir. Namazın ardından "Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım." şeklinde dua edilmesi önerilir.
TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?
1. Rekat
Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sırasıyla Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha Suresi ve Kur'an- Kerim'den bir sure okunur. Ardından rükuya geçilir. Secdeden sonra doğrulup tekrar secdeye gidilir.
2. Rekat
Ayağa kalkılır. Sırasıyla Besmele çekilir, Fatiha Suresi ve istenilen bir sure okunur. Ardından rükuya gidilir. Secdeye gidip doğrulunur ve tekrar secdeye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Son olarak selam verilir ve namaz tamamlanır. Namazın ardından tövbe ve istiğfarda bulunulur.
TÖVBE NAMAZI NEDİR?
Tövbe namazı, işlenen günahlar ya da kusurlar için Allah'a sığınıp günahlardan tövbe ederek arınmak üzere kılınan namazdır. Arefe günlerinde tövbe namazı kılmak büyük sevap kazandırır. Bu namazın ardından şu şekilde tövbe etmek faziletlidir: "Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım."