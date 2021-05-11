Arife sözcüğü eski zamanlardan Arapça "arafat" sözcüğünden dilimize geçmiş olup irfan, bilme gibi anlamlar taşımaktadır. Bu sözcüğün Türkçe'de "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanmıştır. Ramazan ayının son günlerine gelinmesi ve bayrama az bir zaman kala ise "Arefe Günü ne zaman, tam gün mü? 2021 Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?" şeklindeki soruların yanıtları merak edilir hale geldi. Bu kapsamda; Arefe Günü ne zaman idrak edilecek, yarım gün mü? Bu yıl Arefe Günü tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtları!