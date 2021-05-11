Arife sözcüğü eski zamanlardan Arapça "arafat" sözcüğünden dilimize geçmiş olup irfan, bilme gibi anlamlar taşımaktadır. Bu sözcüğün Türkçe'de "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanmıştır. Ramazan ayının son günlerine gelinmesi ve bayrama az bir zaman kala ise "Arefe Günü ne zaman, tam gün mü? 2021 Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?" şeklindeki soruların yanıtları merak edilir hale geldi. Bu kapsamda; Arefe Günü ne zaman idrak edilecek, yarım gün mü? Bu yıl Arefe Günü tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtları!
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
Arefe günü bu sene 12 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor.
AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
Arefe günü yarım gün olarak kabul ediliyor ve yarım gün çalışmadan sonra tatil uygulanıyor.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Öte yandan bayram tatili ise 9 gün oldu. Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.