Arefe Günü oruç tutulur mu, oruç tutmak sevap mı? Diyanet ile Arefe günü oruç tutmanın önemi nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Arefe Günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan ayının son gününe denk gelen ve Ramazan'ın içine dahil olduğu için bugünde de oruç tutulup tutulmadığı merak ediliyor. Bayramdan bir gün önce olması dolasıyla kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar Arefe Günü oruç tutmanın önemi nedir sorusuna yanıt arıyor. Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis vardır. Buna göre; Arefe Günü oruç tutulur mu, oruç tutmak sevap mı, caiz midir? İşte detaylar…

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan Bayramı'na için geri sayım sürerken Arefe Günü oruç tutulur mu merak ediliyor. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır. Arefe gününü dualarla, surelerle idrak etmek isteyen vatandaşlar oruç tutmanın faziletini ve önemini araştırırken, Arefe günü oruç tutulur mu sorusunun yanıtına ilişkin detaylar şöyle;