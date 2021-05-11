Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? MHRS ve E-nabız ile 55 yaş üstü aşı randevusu alma ve oluşturma ekranı

E-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu nasıl alınır sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 14 Ocak tarihinde sağlık çalışanları ile başlayan toplumsal aşılamada şu an 55 yaş üzeri vatandaşlar için sisteme tanımlandı. Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar, Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır sorularına yanıt arıyor. İşte MHRS ve E-nabız üzerinden 55 yaş üstü aşı randevusu alma ve oluşturma ekranı

AŞI SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.