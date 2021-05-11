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Giriş Tarihi: 11.5.2021 22:12

Atlı uyuşturucu kaçakçıları 21 kilo eroin ile yakalandı

İHA
Atlı uyuşturucu kaçakçıları 21 kilo eroin ile yakalandı

'ın ilçesinde jandarma ekiplerinin müdahale ettiği atlı grup kaçarken bölgede ise 21 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerinin müdahale ettiği atlı grup kaçarken bölgede ise 21 kilo eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalara sonucunda sabah saat 03.30 sıralarında Çaldıran ilçesinin Kaşim Mahallesi kırsalında tespit edilen ve İran'a kaçmaya çalışan atlı gruba müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Müdahale esnasında atlı grup kaçarken olay bölgesinde 21 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.
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Atlı uyuşturucu kaçakçıları 21 kilo eroin ile yakalandı
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