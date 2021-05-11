Ayetel Kürsi Duası Kaç Ayettir? Ayetel Kürsi Kaçıncı Sayfada Ve Kur'an'da Hangi Surede Bulunur?

Ayetel Kürsi'nin faziletlerini ve faydalarını bilenler, Ayetel Kürsi kaçıncı sayfada ve hangi surede yer alır, Ayetel Kürsi kaç ayetten oluşur gibi sorulara yanıt arıyor. Namazların ardından ve geceleri yatmadan okunduğunda çok hayırlı olan ve şeytanın şerrinden, kötülüklerden ve nazardan koruyan Ayetel Kürsi kaç ayet diye de araştırılıyor.

AYETEL KÜRSİ KAÇINCI SAYFADA VE HANGİ SUREDE YER ALIR?

Ayetel Kürsi, Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olan el-Bakara Suresi'nde yer alır. Surenin 255'inci ayeti olan Ayetel Kürsi Kur'an-ı Kerim'in 41'inci sayfasında bulunur. Ayetel Kürsi'de, Allah'tan başka ilah olmadığından' ve Allah'ın Hayy ve Kayyum olduğundan bahsedilmektedir. Ayetel Kürsi konuları arasında Allah'ın yeryüzünün ve gökyüzünün sahibi olduğu yer almaktadır.

AYETEL KÜRSİ KAÇ AYETTEN OLUŞUR?

Ayetel Kürsi sure olarak bilinir ancak, birçok hadiste övülmesi sebebiyle adına Ayetel Kürsi denilen ve anlamı yüksek ayetler olan bir ayettir. Uzun bir ayet olması sebebiyle Ayetel Kürsi'nin birden fazla ayetten oluştuğu düşünülür. Ancak Bakara Suresi içinde tek bir ayetten oluşmaktadır.

AYETEL KÜRSİ NE İÇİN OKUNUR?

Her şeyin şerrinden Allah'a sığınarak sürekli şekilde Ayetel Kürsi okunmalıdır. Nazara karşı okunması gereken dualar arasında yer alır. Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okumak menduptur. Özellikle geceleri yatmadan evvel okunması halinde okuyan kişinin evine kötülükler gelmeyecek, şeytanın şerrinden korunacaktır.

AYETEL KÜRSİ FAZİLETLERİ

Ayetel Kürsi okumak nazardan büyüden ve tüm olumsuz enerjilerden korunmaya vesile olmaktadır. Ayetel Kürsi okumak imkansız olarak düşünülen işlerin açılmasına rızkın bollaşmasına ve bereketlenmesine vesile olmaktadır. Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okumak hadislerde yer alan ve cennete girmek için faziletli olan bir ameldir. Ayetel Kürsi okumak kişinin ailesinin ve malının korunmasını sağlayan bir ibadettir. Hasta kişilere okuyarak üflemek hastalıktan kurtulmaya vesile olmaktadır. Birçok sıkıntının yok edilmesine vesile olan bir ayettir. Maddi manevi rahatsızlıkları gidermek için okunduğu gibi uyku problemlerinde ve ruhsal sıkıntılardan kurtulmaya da şifa olmaktadır.

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