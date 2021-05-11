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Giriş Tarihi: 11.5.2021 16:31

Ayşe Özgecan'ın ölümün sır perdesi aralanacak! Erkek arkadaşının evinin terasından düşmüştü

DHA
Ayşe Özgecan'ın ölümün sır perdesi aralanacak! Erkek arkadaşının evinin terasından düşmüştü

'nın gizemli ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 'ta, 5 Şubat'ta erkek arkadaşının evinin terasından atlayarak yaşamına son verdiği öne sürülen Ayşe Özgecan Usta (28) ile ilgili 'ndan beklenen raporun soruşturmayı aydınlatması bekleniyor.

İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta 5 Şubat günü meydana gelen olayda, Ankara'dan erkek arkadaşının yanına gelen Ayşe Özgecan Usta 8'inci kattaki dairenin terasından düştü. Ayşe Özgecan Usta, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Usta'nın erkek arkadaşı B.C.A. gözaltına alındı. İfadesinde, sevgili oldukları Usta'nın evlilik konusunda tartıştıktan sonra çatı katına çıktığını anlatan B.C.A., tutmaya çalıştığını, ancak kurtaramadığını söyledi. B.C.A. ayrıca, yaşananlara sesler üzerine balkona çıkan komşularının tanık olduğunu anlattı. Adliyeye sevk edilen B.C.A. için elektronik kelepçe takılarak ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.

'DÜĞÜMÜ RAPOR ÇÖZECEK'
Savcılık, soruşturma kapsamında Usta'nın cep telefonunu incelenmek üzere Ankara'ya gönderdi. Ayrıca, Usta'nın Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen tırnak ve diğer doku örnekleriyle ilgili raporun beklendiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun soruşturmayı aydınlatması bekleniyor.

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Ayşe Özgecan'ın ölümün sır perdesi aralanacak! Erkek arkadaşının evinin terasından düşmüştü
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