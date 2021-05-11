Bugün bakkallar ve marketler saat kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 11 Mayıs Salı günü marketler saat 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler saat 10:00'da açılıyor akşam saat 17:00'ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Zincir marketlerin kapalı olduğu pazar günlerinde bakkal, manav, kasap, kuruyemiş dükkanları hizmet vermeye devam edecek.