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Giriş Tarihi: 11.5.2021 18:10

’de şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 16 yaralı

İHA
Bingöl’de minibüs şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 16 yaralı

’de minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Aşağı köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman B. idaresindeki köy minibüsü merkezden Yelesen köyüne gideceği sırada Aşağı köy girişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan 16 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre köydeki vatandaşlar ise ekipler gelene kadar şarampole yuvarlanan araç içindeki yaralıları çıkardı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Bingöl’de minibüs şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 16 yaralı
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