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Giriş Tarihi: 11.5.2021 17:27 Son Güncelleme: 11.5.2021 17:38

Çalıştıramadı, taşıyamayınca terk edip kaçtı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çalıştıramadı, taşıyamayınca terk edip kaçtı!

’da çalıştıramadığı motosikleti üzerine binerek ve ayaklarıyla iterek çalan fakat motosikleti taşıyamayınca olay yerine yakın bir noktada terk eden kişi yakalandı. Olay güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Polisi; sabah erken saatlerde park halindeki bir motosikleti çalan şüpheliyi Esenler'de yakaladı. İddialara göre; çalıştıramadığı motosikleti üzerine binerek ve ayaklarıyla iterek çalan B.E., motosikleti taşıyamayınca olay yerine yakın bir noktada terk etti. Olay güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Motosiklet ele geçirildi. Benzer suçlardan ötürü çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çalıştıramadı, taşıyamayınca terk edip kaçtı! | Video

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Çalıştıramadı, taşıyamayınca terk edip kaçtı!
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