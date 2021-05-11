Elazığ'da korkunç kaza! Otomobil demir bariyerlere çarptı: Ölü ve yaralılar var

Elazığ'daki korkunç kaza, merkeze bağlı Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 23 AL 145 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobilde bulunan Firdevs K. olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME YAPILDI
Olay yerinde hayatını kaybeden Firdas K.'nın cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.