Elazığ'da korkunç kaza! Otomobil demir bariyerlere çarptı: Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan Firdevs K. olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.