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Giriş Tarihi: 11.5.2021 20:02

'da korkunç ! Otomobil demir bariyerlere çarptı: Ölü ve yaralılar var

İHA
Elazığ'da korkunç kaza! Otomobil demir bariyerlere çarptı: Ölü ve yaralılar var

'da, iftara saatler kala korkunç bir meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin demir bariyerlere çaprması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'daki korkunç kaza, merkeze bağlı Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 23 AL 145 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan Firdevs K. olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME YAPILDI

Olay yerinde hayatını kaybeden Firdas K.'nın cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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Elazığ'da korkunç kaza! Otomobil demir bariyerlere çarptı: Ölü ve yaralılar var
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