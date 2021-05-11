Emekli maaşını çalanlar yakalandı, Jandarma ile aralarındaki diyalog gülümsetti

Elazığ'da 78 yaşındaki Cemal Kandemir'in evine girerek emekli maaşını çalan 3 kadın yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Akcakiraz Beldesinde yaşayan Cemal Kandemir'in gece saatlerinde evine firen hırsızlar, emekli maaşını çalarak olay yerinden kaçtı.





İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) hırsızlık olayı şüphelilerinin Batman İlinden Elazığ'a çalışmaya gelen ve çadırda kalan O.G, G.G, ve G. G.'nin olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sonucunda şüpheli 3 kadın yakalandı. Çalınan para ise Cemal Kandemir'e teslim edildi.

Çalınan para Cemal Kandemir'e teslim edilirken Jandarma ekiplerine harçlık vermek istemesi yüzleri gülümsetti.



Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.