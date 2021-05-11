Görmeden Kur'an-ı Kerim'i ezberledi

Erzurum Valiliği bünyesinde kentte engelli bireylerin rehabilite ve bakımları için oluşturulan Engelsiz Yaşam Merkezleri, önemli faaliyetlere imza atıyor. Merkezde 74 vatandaş destek görürken, müzikden el sanatlarına spordan tiyatroya kadar birçok alanda sosyalleşmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Merkezde eğitim görenlerden olan 20 yaşındaki Berna Deligöz ise hayatını adadığı Kur'an-ı Kerim'deki başarısıyla insanları şaşırtıyor.

Doğuştan görme ve az işitme engelli 20 yaşındaki Deligöz, kursta aldığı eğitim ile Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor. Küçük yaşlardan berri özel eğitim alan Deligöz hiç bir ibadetini kaçırmıyor. En büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kur'an okumak olduğunu ifade eden "Ben Kur'an-ı ezberlemeye 17-18 yaşlarımda başladım. İlk başladığımda şuan ki hocam olan Ayyüce hoca yoktu yanımda. Başka bir hocayla ezber yapıyorduk. Bir dönem o gidince ara verdim. Sonra Ayyüce hocam gelince Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye tekrar başladım. Hafızlığım ocak ayında bitti. Benim en büyük hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim okumak. Kalemli bir Kuran'ım var oradan dinleyerek Kuran'ı ezberledim. Her gün Kuran'ı ezberliyorum. Hocamda çok iyi ondan Allah razı olsun" dedi.



Berna'nın Kuran hocası Ayyüce Yağar ise Berna'nın normal insanlardan daha iyi bir hafıza sahip olduğunu kaydederek" 2 yıldır her gün düzenli olarak Berna ile derslerimizi yapıyoruz. Bir ara okula gidip geldiği için hafızlıkta aksamaları oluyordu. Pandemiden dolayı da bir dönem aksamalar yaşadık ama onun dışında derslerimizi hep yapmaya çalıştık. O kendi kaleminden Kuran'ı dinliyor ve ardından bana veriyor. Berna normal insanlara göre çok daha iyi ezberleyen, hafızası oldukça kuvvetli bir öğrenci işitme ve görme engeli bizi normalinden biraz daha bizi zorlamasına rağmen yapıyoruz. Kendisi hafızlığı çok istiyor. İnsanların engelli vatandaşlarımıza farklı bakmamaları gerek. Dışardan farklı bakılmak onları çok fazla rahatsız ediyor. Bunun farkına varıyorlar. Tek istediğimiz onlarında normal insan olduğunu unutmamak" dedi.