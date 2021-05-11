Hey Maşallah Abdullah amcamıza

Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye'nin farklı köşelerinden hazırlanan aşı hikayelerinin son bölümünde bu kez Van'ın Gevaş ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Abdullah Adıgüzel yer aldı. "Bu Topraklara Âşık" isimli kısa film serisinin son bölümünde Gevaş'a bağlı Aladüz Mahallesinde yaşayan Abdullah Adıgüzel'in (85) hikayesine yer verildi. Kısa filmde sağlık ekiplerinin fedakarca hizmetlerini ve ikna çalışmalarını anlatan Adıgüzel, 2 ay önce yeğeninin eşini koronavirüs nedeniyle kaybettiklerini ifade ederek, "90'lı yıllarda çok eksiklikler vardı. Kuyruklarda bekliyorduk, doktor bulamıyorduk. Bu yüzden çok eziyet çekiyorduk. İlk olarak sağlık ekipleri telefonda bana 'Razı olursan gelip sana aşı yapalım' dediler. Ben ise aşı yabancı devletlerden geldiği için istemediğimi söyledim ve kabul etmedim. Ancak ekipler beni yine aradı.Bu kez, 'Eğer ki Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan uygun görmüşse, yaptırırım' dedim. Evimize gelen sağlık ekipleri, ilk olarak hanımıma sonra da bana aşı yaptılar. Bir ay sonra tekrar gelip ikinci doz aşıyı da yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Koronavirüs nedeniyle Van'ı göremiyorum. Van'a hasret kaldım. Türkiye gibi bir devlet dünyada yok. Ülkemiz çok şahane, Allah yardım etsin ki birlik beraberlik içinde olalım. Allah devlet büyüklerimize de yardım etsin ve yanlış yola saptırmasın" diyor.