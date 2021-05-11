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Giriş Tarihi: 11.5.2021 21:48

İftar vakti ekmek almaya gitmişti canından oldu

İHA
İftar vakti ekmek almaya gitmişti canından oldu

'de iftar vakti ekmek almaya giden yetim çocuk ehliyetsiz bir sürücünün çarpmasıyla canından oldu

Edinilen bilgiye göre, Fatma Büşra Temiz (9) annesi ve kardeşi ile kaldığı evinden ekmek almak için ikametinin karşısında bulunan fırına gitti. Yolu geçerken iddialara göre kontrolsüz gelen B.A. yönetimindeki otomobilin çarpmasıyla yere yığıldı.

Çocuğa çarpan ve yaşının küçük olduğu öğrenilen sürücü B.A., otomobili ile hızla kaza yerinden uzaklaşırken çevrede bulunanlar 112 ve emniyet birimlerine haber verdi.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatma Büşra Temiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kısa süre sonra kaçan sürücü B.A.'yı yakaladı.

Yaşanan kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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İftar vakti ekmek almaya gitmişti canından oldu
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