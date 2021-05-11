Instagram Verilerini Silme - Instagram Önbellek Temizliği Nasıl Yapılır?

Instagram önbellek temizliği nasıl yapılır sorusunun cevabını bilmek Instagram önbelleğinin temizlenmesi gereken zamanlarda kurtarıcı olabiliyor. Instagram önbelleği temizlendiğinde Instagram içerisinde yapılan aramalar ve önbelleğe kaydedilen fotoğraflar ile videolar siliniyor. Bu sayede hem telefonda hem de Instagram önbelleğinde yer açılıyor.

Instagram'da verileri silme

Instagram önbellek temizliği yapmak, zaman içerisinde yavaşlamış, donma ya da kasma sorunu yaşayan telefonun biraz da olsa kendisine gelmesine yardımcı olabiliyor. Önbellek dolduğunda telefon, tablet ve benzer teknolojik cihazlar yavaşlamaya, donmaya hatta kapanmaya başlıyor.

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Instagram verileri nasıl temizlenir

Instagram önbellek temizleme ne işe yarar sorusunun cevabı ise oldukça basit. Telefonu hızlandırır, ısınma sorununu çözer ve cihaz belleğinde boş alan oluşmasına yardımcı olur. Android ve IOS cihazlarda Instagram verilerini temizlemek için bazı adımların izlenmesi gerekiyor.

Android cihazlarda önbellek temizliği yapmak için ayarlar sekmesinden uygulamalar kısmına gidiliyor ve buradaki uygulama listesinden Instagram seçilerek ortaya çıkan sayfadan önbelleği temizle butonuna tıklanıyor. Bu şekilde uygulamanın önbelleğinde bulunan bütün veriler siliniyor.

IOS cihazlarda ise verileri temizlemek için telefonu bir bilgisayara bağlamak gerekiyor. Bu işlemden sonra iTunes üzerinden cihaza giriş yapılıyor ve önbellek temizleme kısmına tıklanarak cihazın önbelleği temizleniyor.

Instagram verileri ne zaman silinir

Instagram verileriniz, önbellek temizleme işlemini tamamladığınızda silinmiş oluyor. Bu işlem instagrama yüklediğiniz fotoğraf ya da videoların ya da direkt mesaj kutunuzdaki mesajların silinmesine sebep olmuyor. Bu silinme işlemi sonrasında sadece arama geçmişiniz ve izlediğiniz için önbelleğe alınmış olan videolar siliniyor.

Instagram verileri nereye iniyor

Instagram, kullanıcılarına kendi profil verilerini indirmek için bir hak veriyor. Instagram kullanıcıları verileri indirmek için "ayarlar" menüsüne giderek "gizlilik ve güvenlik" sekmesine tıklıyor. Daha sonra "veri indirme" kısmına girerek "indirme talep et" seçeneğine tıklıyor. Bu adımdan sonra profilin bağlı olduğu e – posta hesabı, gelen kutucuğa giriliyor ve daha sonraki ekrana profil şifresi giriliyor. Bu adımdan sonra 48 saat içerisinde Instagram verileri yazılan e – posta hesabına gönderiliyor.