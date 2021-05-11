Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kararının alınmasıyla vaka sayıları da hızla düşüşe geçti. Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor soruları gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldı. Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu ise merakla araştırılıyor. Başkan Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 17 Mayıs itibariyle normalleşme takvimimizi açıklayacağız demesi bu konudaki merakı bir hayli arttırdı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman bugün mü açıklanacak?

Başkan Erdoğan'ın ''17 Mayıs'ta normalleşme takvimimizi açıklayacağız'' sözlerinin ardından Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararıyla vaka sayılarındaki hızlı düşüş gelecek için umut verirken, şimdi ise gözler normalleşme takvimine çevrildi. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman bugün mü açıklanacak sorusu gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldı. Peki, tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? İşte tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BUGÜN VAR MI?

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen verilere göre vaka sayılarındaki hızlı düşüş yüzleri güldürürken, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor sorusu da merakla araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirileceği gün ise gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldı.

İşte, Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler;