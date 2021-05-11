Kestiği ağaç, üzerine devrildi

Kocaeli Kartepe İlçesi Suadiye mevkiinde, Erenler Caddesi üzerinde oturan ve hafriyat işleri uğraşan Zafer Gündüz, evinin bahçesinde bulunan bir ağacı kesmeye çalıştığı sırada, ağaç üzerine devrildi.

Olayı gören ailesinin müdahalesi ile ağaç altından kurtarılan Gündüz, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşadığı talihsiz olay sonucu sırtında ve ayağına bazı kırıklar oluştuğu öğrenilen Gündüz, daha sonrada ameliyata alındı. Hastanede tedavisi süren Gündüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.