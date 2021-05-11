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Giriş Tarihi: 11.5.2021 15:07

Kestiği ağaç, üzerine devrildi

ABBAS ÇAKAR
Kestiği ağaç, üzerine devrildi

Kartepe İlçesinde oturan Zafer Gündüz, bahçesinde bulunan ağacı kestiği esnada üzerine devrilmesi sonucu hastanelik oldu.

Kocaeli Kartepe İlçesi Suadiye mevkiinde, Erenler Caddesi üzerinde oturan ve hafriyat işleri uğraşan Zafer Gündüz, evinin bahçesinde bulunan bir ağacı kesmeye çalıştığı sırada, ağaç üzerine devrildi.

Olayı gören ailesinin müdahalesi ile ağaç altından kurtarılan Gündüz, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşadığı talihsiz olay sonucu sırtında ve ayağına bazı kırıklar oluştuğu öğrenilen Gündüz, daha sonrada ameliyata alındı. Hastanede tedavisi süren Gündüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kestiği ağaç, üzerine devrildi
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