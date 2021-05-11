Kız kaçırma kavgasında öldü

İZMİR'DE, kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce, bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Olay, Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi 3245 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında kız kaçırma nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Yiğit Çoban (23) tabanca mermisiyle, G.D. (34) ise bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Çoban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. G.D.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya karıştığı ileri sürülen S.B., E.A. ve A.Ç.'yi gözaltına aldı.