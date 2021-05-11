Kocasını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da, 64 yaşındaki Hülya Karacaoğlu, tartıştığı kocası Salih Karacaoğlu'nu (60) bıçaklayarak öldürdü. Daha önce de eşini bıçakladığı öğrenilen kadın gözaltına alındı. Olay Elmalı ilçesi Uzunköprü Hanönü mahallesinde meydana geldi. Akşam evinde alkol alan Salih Karacaoğlu ile eşi Hülya Karacaoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Karacaoğlu eşini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Salih Karacaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Karacaoğlu'nun cenazesi Elmalı'da toprağa verildi. Hülya Karacaoğlu'nun psikolojik sorunları olduğu, bir yıl önce de eşini kalbinden bıçakladığı ortaya çıktı. Emniyette sorgusu süren Hülya Karacaoğlu'nun, eşinin öldüğünü bilmediği öğrenildi.