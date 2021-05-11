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Giriş Tarihi: 11.5.2021 12:04

'ya ateşi düştü

DHA
Manisa'ya şehit ateşi düştü

Suriye'nin kentinde teröristlerin roketli saldırısında olan Piyade Teğmen Osman Alp'in (30) acı haberi, 'nın Akhisar ilçesindeki ailesine ulaştı.

Piyade Teğmen Osman Alp'in şehit olduğu haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesinin kırsal Muştullar Mahallesi'nde oturan ailesine Kaymakam Sabit Kaya ve beraberindeki askeri yetkililer verdi. Evli ve 1,5 yaşında bir kız çocuk babası olan Osman Alp'ın babası Talip Alp ve annesi Gülten Alp, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrakları asılan şehit evine gelmeye başladı. Şehit Teğmen Alp'in cenazesinin bugün Muştullar Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

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Manisa'ya şehit ateşi düştü
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