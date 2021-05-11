Medeniyetlerin beşiğine 3 dil konuşan aşı ikna timi

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, sırası geldiği halde aşı olmayanlar için ikna ekibi kurdu. 33 kişilik özel ekip, günde 500 kişiyle, telefonda görüşüyor. Türkçe bilmeyen yaşlı vatandaşlar için Arapça ve Kürtçe görüşme gerçekleştiriliyor. Ekip, Mardin'de 70 binin üzerinde insana ulaşıp çoğunluğunu aşı olmaya ikna etti. Yaşlı ve hastaneye gidemeyen vatandaşlar evlerinde aşılanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, aşı yaş sınırlaması içerisinde olan ve aşı yaptırma konusunda kafasında soru işareti olup yaptırmak istemeyen vatandaşlara yönelik ikna faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürdüklerini söyledi.