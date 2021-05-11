Ölüm kaldırımda otururken buldu! Lastiği patlayan otomobilin çarpmasıyla öldü

ARAÇ İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

Sevinç Ç.'nin kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda gölgede oturan Abdullah Tezel'e çarptı. Kazada Tezel, arkasındaki duvar ile araç arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.