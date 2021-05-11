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Giriş Tarihi: 11.5.2021 17:53 Son Güncelleme: 11.5.2021 18:04

kaldırımda otururken buldu! Lastiği patlayan otomobilin çarpmasıyla öldü

DHA
Ölüm kaldırımda otururken buldu! Lastiği patlayan otomobilin çarpmasıyla öldü

'da Sevinç Ç.'nin yönetimide olan araç, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, kaldırımda gölgede oturan Abdullah Tezel'e çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel yaşamını yitirirken, Sevinç Ç. gözaltına alındı. Sevinç Ç.'nin ilk ifadesinde, "Arka lastiğimin patladığını fark ettim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Sevinç Ç. yönetimindeki otomobilin, iddiaya göre, virajda arka lastiklerinden biri patladı.

ARAÇ İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

Sevinç Ç.'nin kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda gölgede oturan Abdullah Tezel'e çarptı. Kazada Tezel, arkasındaki duvar ile araç arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Tezel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdullah Tezel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"LASTİĞİN PATLADIĞINI FARK ETTİM, SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Gözaltına alınan sürücü Sevinç Ç.'nin, polise verdiği ilk ifadede, "Arka lastiğimin patladığını fark ettim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ölüm kaldırımda otururken buldu! Lastiği patlayan otomobilin çarpmasıyla öldü
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