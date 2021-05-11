Ölüm kaldırımda otururken buldu! Lastiği patlayan otomobilin çarpmasıyla öldü

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Sevinç Ç. yönetimindeki otomobilin, iddiaya göre, virajda arka lastiklerinden biri patladı.
ARAÇ İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI
Sevinç Ç.'nin kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda gölgede oturan Abdullah Tezel'e çarptı. Kazada Tezel, arkasındaki duvar ile araç arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Tezel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdullah Tezel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.