Osmanlı'dan kalan topu kilosu 1,5 liradan hurdacıya sattı

Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi kazısı sırasında çalışan hafriyat işçisi 40 yaşındaki Mevlüt P., 2 Eylül günü damperli kamyonla kazı yapmaya başladı. Bu esnada bir demir parçasının kepçeye takıldığını fark etti. Toprak içerisinden çıkarttığı yaklaşık 2 metre uzunluğundaki top namlusunu kamyona yükleyen işçi, aynı gün akşam saatlerinde bir hurdacıya satmak için Göktürk'e doğru yola çıktı. Kilosu 1,5 liradan anlaşarak sattığı top namlusunu hurda işi yapan Erhan G.'nin aracına yükledi.

DENİZ MÜZE KOMUTANLIĞI CEVAP VERDİ

Yükleme sırasında yoldan geçmekte olan bir sürücü, tarihi top namlusunu fark edip durumu emniyet güçlerine ihbar etti. Harekete geçen polisler, hurdacının satın aldığı top namlusunu buldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında top namlusu incelenmesi üzerine Deniz Müze Komutanlığı'na gönderildi. İncelemeleri tamamlayan Deniz Müze Komutanlığı, savcılığa gönderdiği raporda, top namlusunun Osmanlı döneminden kalma tarihi eser olduğunu kaydetti.

HAPİS ÇIKTI

Hurdacı Erhan G., söz konusu top namlusunu Mevlüt P.'den satın aldığını doğrularken Mevlüt P. ise top namlusunun tarihi eser olduğunu bilmediğini öne sürdü. İkili hakkında, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' suçundan dava açıldı. Yapılan yargılamada ikili hakkında, tarihi eser olabileceği belli olan top namlusunu adli makamlara haber vermeden alım ve satımını yaptıkları gerekçesiyle 2'şer yıl hapis cezası verildi. Sanıkların cezası 1'er yıl 8'er aya indirildi.