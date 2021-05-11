Otomobilin çarptığı yaya havalanarak bahçeye uçtu: 2 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan yaya Fahrettin C. burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.