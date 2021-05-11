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Giriş Tarihi: 11.5.2021 14:21 Son Güncelleme: 11.5.2021 14:51

Son dakika haberi: İstanbul Havalimanında ekipler fark etti! 25’nci girişte yakayı ele verdi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Son dakika haberi: İstanbul Havalimanında ekipler fark etti! 25’nci girişte yakayı ele verdi

Son dakika haberi: Hakkında çeşitli uyuşturucu suçlarından arama kararı bulunan Hamit T., başkasının adına düzenlenmiş gerçek bir pasaportla Türkiye’ye giriş yaparken ’nda yakalandı. Aynı pasaportla 24 kez Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Hamit T., cezaevine gönderildi.

Son dönemde sahte belgelerle seyehat eden kişilere yönelik yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye gelen Hamid Namıan pasaport kontrolünden geçtiği sırada beyan ettiği İran pasaportundan şüphelendi.

Pasaport gerçek isim sahte! 25’nci girişte yakayı ele verdi

Bunun üzerine Namıan'ı incelemeye alan ekipleri yaptıkları incelemede pasaportu İran'dan 20 bin dolar rüşvet vererek aldığını ve gerçek isminin ise Türk vatandaşı Hamit T., olduğunu belirledi.



Yaklaşık 20 yıldır İran'da yaşadığını belirten Hamit T.,'nin ise aynı pasaportla 24 kez Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını belirledi. Hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından araması bulunan Hamit T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi

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Son dakika haberi: İstanbul Havalimanında ekipler fark etti! 25’nci girişte yakayı ele verdi
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