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Giriş Tarihi: 11.5.2021

Rusya’dan Google’a 1.3 trilyon dolar ceza

Rusya’dan Google’a 1.3 trilyon dolar ceza
Rusya'da devlet için tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yabancı internet şirketlerine yönelik takip sürüyor. Moskova'da mahkeme, Kremlin'e yakınlığı ile bilinen, ünlü milyarder Konstantin Malofeyev'e ait olan "Tsargrad" adlı YouTube kanalının kapatılması nedeniyle Google LLC, Google Ireland Limited ve Rusya'daki iştiraki "Gugl" şirketlerine açılan davada, kanalın yeniden faaliyete başlamasına ve 94 trilyon ruble (1.3 trilyon dolar) ceza ödemesine hükmedildi. Google'ın kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.
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Rusya’dan Google’a 1.3 trilyon dolar ceza
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