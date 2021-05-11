Rusya’dan Google’a 1.3 trilyon dolar ceza

Rusya'da devlet için tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yabancı internet şirketlerine yönelik takip sürüyor. Moskova'da mahkeme, Kremlin'e yakınlığı ile bilinen, ünlü milyarder Konstantin Malofeyev'e ait olan "Tsargrad" adlı YouTube kanalının kapatılması nedeniyle Google LLC, Google Ireland Limited ve Rusya'daki iştiraki "Gugl" şirketlerine açılan davada, kanalın yeniden faaliyete başlamasına ve 94 trilyon ruble (1.3 trilyon dolar) ceza ödemesine hükmedildi. Google'ın kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.