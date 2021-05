Şampiyonluğu Emir’ine adadı

Hakan Karaca (48), Kırşehir, Bingöl, Side ve Afyon'da orta saha mevkiinde geçen futbolculuk kariyerindeki başarısıyla dikkat çekti. Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu da olan Karaca, antrenörlük kariyerinde de başarıdan başarıya koştu. Kendisini "Hem alaylı hem de eğitimli" olarak tanımlayan UEFA lisansı sahibi Hakan Karaca, Afyon Sandıklı, Eğirdirspor, Alanya Kestelspor, Isparta 32 Spor ve Batman Petrol Spor takımlarında teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Karaca, hem Alanya Kestelspor hem de Afyon Sandıklı'yı şampiyon yaparak iki takımı da BAL Ligi'nden 3. Lig'e çıkardı.Başarılı teknik adam, martta Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor ile anlaştı. 3. Lig 4. Grup'ta 3. sırada bulunan takımına art arda galibiyetler kazandıran Hakan Karaca, oyuncular ve camianın kenetlenmesini sağlayıp takımın şampiyonluğa uzanmasında büyük pay sahibi oldu. Adıyaman'ı 12 yıl sonra 2. Lig'e çıkaran Hakan Karaca şampiyonluk sevincini vakit kaybetmeden Eğirdir'deki ailesiyle yaşamaya gitti. Eczacı eşi Tuba Karaca, iki kızı ve 11 yaşındaki oğlu Emir ile kucaklaşan spor adamı, ailesine bir kez daha gururu yaşattı.Hakan Karaca, şampiyonluğu 11 yaşındaki serebral palsi hastası biricik oğlu Emir'e adadığını söyledi. Karaca, "Emir bizim her şeyimiz. Doğuştan serebral palsi hastası. İki beyin lobunu birbirine bağlayan bağ dokusu olmadan doğdu. Emir'in üzerine titriyoruz. Hayatının her aşamasında bize bağımlı bir yaşamı var. Onun yaşamımızda, başarımızda katkısı büyük. Bizim manevi gücümüz oldu. Üzüntümüz, sevincimiz her şeyimiz Emir'imiz. Çok önemli bir şampiyonluk yaşadık. Yıllar sonra takımımız 2. Lig'e çıktı. Takımıma, yönetimimize ve camiamıza teşekkür ediyorum" dedi.KulüpBaşkanı Cevher Erdem'in Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı unvanını aldığına dikkat çeken Hakan Karaca, kadın başkanın takım üzerindeki pozitif etkisinin önemini vurguladı. Karaca, "Başkanımız takımımızın tüm eksiklerini kapattı. Ne dediysek yaptı. Tesisleşme, konaklama, ulaşım gibi tüm alanlarda büyük yardımları oldu. Kulüp hiçbir maddi sıkıntı yaşamadı" diye konuştu.