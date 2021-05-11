Samsun'un üç ilçesinde vaka oranları hala çok yüksek

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen pandemi mücadelesinde, tam kapanmanın etkisi, etkin denetim süreci ve halkın önlemlere uyumu sayesinde vaka sayılarında azalmanın devam ettiğini açıkladı.

İLÇE VAKA ORANI VAKA SAYISI



Salıpazarı 517,5 102

Terme 365,6 263

Ayvacık 362,8 72

Ladik 250,1 41

Havza 244,8 96

Çarşamba 236 331

Yakakent 218,3 19

Tekkeköy 209,7 114

İlkadım 196,7 662

Kavak 189,1 40

Canik 169,9 172

Asarcık 149,6 25

Atakum 143,8 318

Ondokuz Mayıs 142,1 37

Bafra 120,6 173

Vezirköprü 82,7 78

Alaçam 79,6 20



İKİ İLÇE TURUNCUYA DÖNDÜ



Oruç, "Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre 1-7 Mayıs haftasında ilimizdeki vaka sayısı yüzde 29,4 oranında azaldı ve haftalardır süren mücadelenin sonunda yüz binde 678'den yüz binde 189'a kadar geriledik. Bu gerilemenin sonucunda uzun zaman sonra ilk kez iki ilçemiz, yüz binde 100'ün altına düştü ve kırmızıdan turuncuya geçiş yapan Samsun'un ilk ilçeleri oldu. Bu başarıyı gösterip, ilimizin mavi renge yolculuğunda bizim için önemli bir moral kaynağı olan Alaçam (Yüz binde 79,6) ve Vezirköprü (Yüz binde 82,7) ilçelerimiz tebrik ediyorum" dedi.

10 İLÇEDE İL ORTALAMASININ ÜSTÜNDE



Samsun'un üç ilçesinde ise vaka artışlarının devam ettiğini belirten Oruç, "Halen 3 ilçemizde vaka artışının devam ettiğini; 10 ilçemizde vaka yayılım hızının il ortalamasının üzerinde olduğunu; haftalardır ilimizde birinci sırada olan Terme ilçemizde, bu hafta kısmi bir azalma olsa da, tam kapanmaya rağmen istenen düzeyde bir düşüş sağlanamadığını görüyoruz. İl genelinde elde edilen güçlü düşüş tablosuna rağmen, halen ilçelerimiz özelinde bazı dalgalanmalar yaşıyor, il dışı temas oranı yüksek Terme, Salıpazarı, Ayvacık gibi ilçelerimizde bu kısmi dalgalanmanın önüne istediğimiz oranda geçemiyoruz" diye konuştu.

İLÇELER ZİNCİRİN BİRER PARÇASI



Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun'un ilçelerinde vaka artış hızlarına dikkat çekerek, "Samsun'un tüm ilçeleri bir zincirin parçaları gibi birbirine bağlı. Bir ilçemizde yaşanan vaka artışı çok kısa sürede, hızla diğer ilçelerimize de yansıyabiliyor. Maalesef bir haftalık rehavet ya da önlemlere uymama bile, il genelinde bir artışa neden olmasa da, ilçe bazında vaka sayımızı etkiliyor. Bu dönemsel hızlı yayılımlarda Kovid 19'un bize karşı kullandığı en güçlü silah da, her zaman olduğu gibi sevdiklerimize karşı duyduğumuz özlem oluyor. Özellikle Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerimizde yaşanan son dönemdeki artışın, il dışı akraba ziyareti kaynaklı olması bunu bize bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

DAHA DİKKATLİ OLALIM

Oruç açıklamasını şöyle sürdürdü: "Kovid 19 bizi bu bayram, bir kez daha sevdiklerimize karşı duyduğumuz özlemle sınamak istiyor ve en zorlu sınavı vereceğimiz Ramazan Bayramına da sayılı gün kaldı. Lütfen bu sınavı kaybetmeyelim. Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğimiz mücadelede, dereyi geçerken çayda boğulmayalım. Özellikle bayramda çok daha dikkatli olalım. İl dışından gelen akrabalarımızla en azından bir hafta yüz yüze görüşmeyelim. Mümkünse bayramlaşmalarımızı telefonla yapalım. Bir araya gelmeyelim. Geleceksek de mutlaka maske, mesafe kurallarına dikkat edelim. Dikkat edelim ki, okullarımız; işyerlerimiz yeniden açılsın; hastanelerimizdeki yük daha da azalsın; esnafımızın, öğrencilerimizin, halkımızın fedakârlığı boşa gitmesin. İl olarak zoru başardık, vaka sayılarımızı düşürdük; biraz daha gayret gösterelim ve vaka sayılarımızdaki düşüşü kalıcı hale getirelim. Kırmızıdan kurtulan ilçe sayımızı artıralım. Maviye olan yolcuğumuzu güçlendirelim. Ramazan Bayramında bu zorlu mücadeleyi Kovid 19'un kazanmasına izin vermeyelim"