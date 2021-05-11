Serengeti Parkı değil Balıkesir Ovası

Balıkesır'ın Altıeylül ilçesine bağlı Balıklı ve Yakupköy kırsal mahallelerinde manda yetiştiriciliği önemli yer tutarken, merada otlayan mandaların ahırlarına dönüşleri ise Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturuyor. Bölgede bulunan yaklaşık 5 binin üzerindeki manda sürüsü sabah erken saatlerde meraya salınırken, mandaların akşam eve dönüş saatlerinde renkli görüntüler oluştu. Mandaların meradan dönüşleri sırasında gebe olan dişilerin doğum yaptığı da gözlenirken, yavru malaklar traktörün römorkunda köye getirildi. Balıklı kırsal mahallesinde mera ile mahalle arasında bulunan dereden geçerek ahırlarına dönen manda sürüsü Afrika'daki öküz başlı antilopların büyük göçünü hatırlattı.