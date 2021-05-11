Seyahat izin belgesi alma işlemlerine yönelik sorgulamalar an itibariyle başladı. Yaklaşan Ramazan Bayramı telaşı içinde olan vatandaşlar seyahat etmek için izin belgesi almak zorunda. Aksi taktirde şehirler arası seyahat edemiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek. E devlet üzerinden temin edilen seyahat belgeleri, ayrıca alo 199 hattı üzerinden de tamamlanıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kaç güne çıkar, şartları nelerdir? E devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu ve alma ekranı!

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi alma işlemlerine yoğun ilgi devam ediyor. Gün içerisinde birçok vatandaş konuyla ilgili olarak özellikle bu belgeyi alabilmenin şartlarını merak ediliyor. e-Devlet ve ALO 199 üzerinden yapılabilen Seyahat izin belgesi başvurusu detayları şöyle;