Sıcaktan kaçtı ölüm yakaladı

Antalya'da Sevinç K.Ç yönetimindeki otomobilin kontrolden çıkarak duvar dibinde gölgede dinlenen yaya 32 yaşındaki Abdullah Tezel'i ezerek öldürdü. Akıllara durgunluk Verne kaza, Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde saat 15.00 sularında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan otomobilin sürücüsü Sevinç K. Ç. kavşakta virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

EZEREK ÖLDÜRDÜ

Otomobil kaldırıma vurarak durabildi. Bu sırada duvarın gölgesinde oturan Abdullah Tezel'e çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel, feci şekilde can verdi. Korkunç kazanın ardından kadın sürücü şoka girdi. Kepez Polis Merkez Amirliği yanında gerçekleşen kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Sevinç K. Ç. ekipler tarafından gözaltına aldı. Kazada hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.