Son dakika: Dolandırıcı kocanın aşk yalanı vahşetle bitti! Kandırarak evlendi, vahşice öldürdü

YALANA SARILDI

Çocuğun verdiği bilgilerle harekete geçen polis, şüphelinin otomobille Ümitköy'e gittiğini belirledi. Kıskıvrak yakalanan sahte mühendis, ilk ifadesinde eşinin kendisine sürekli, "Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim" dediğini, kendisini tahrik ettiği için cinayeti işlediğini belirterek kendisini savunmaya çalıştı. Ahmet A., annesinin, üvey babasının 8'i dolandırıcılık 18 suç kaydı olduğunu öğrendikten sonra aralarında tartışmalar başladığını söyledi. Op. Dr. Zeynep Erdoğan'ın ailesinin Almanya'da yaşadığı, cenazesinin ailesinin Ankara'ya gelmesinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.