Son dakika: Genç kıza sosyal medyadan kabusu yaşattı! 17 yaşındayken başladı

Ardından Instagram'dan da yazmaya başladı ve 50'nin üzerinde hesaptan beni rahatsız etti. İlk şikayetimi de bu şekilde yapmış oldum. Ben şahsın kim olduğunu bilmiyordum ve hesaplarda kullandığı isimlerin sahte olduğunu düşünüyordum. Ardından bana kendisi ev adresini, ismini ve kimlik numarasını yolladı.