Son dakika: Gülsüm Taç'ın katilinden şaşırtan istek: Kendimi daha iyi ifade edebilmem için tahliye edin

PORTRESİNİ YAPIP 'YANINA GELİYORUM' YAZMIŞ

Resim öğretmeni Cem Yılmaz'ın, cinayetin ardından Gülsüm Taç'ın portresini çizdiği de ortaya çıktı. Yılmaz'ın, portreyi çerçeveletip evinin bir köşesine koyup, çiçeklerle süslediği, yanına da 'Gülsümüm mayam benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Kocandan ayrılma sürecini uzatmasaydın. Yanına geliyorum, seni seviyorum' yazılı not bıraktığı belirlendi. Diğer yandan ikilinin, 5 yıl önce Amasya'da resim kursunda tanışıp arkadaşlık kurduğu, bir süre görüştükten sonra yollarını ayırdıkları, 1,5 yıl sonra yeniden görüşmeye başladıkları öğrenildi.



İTİRAFINI GERİ ÇEKTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi. Sanık Yılmaz, önceki duruşmada verdiği yazılı ifadesinde, cinayet işlemediğini, Gülsüm Taç'ın cinsel ilişki sırasında öldüğünü söyledi.

'SERBEST BIRAKILMAYI TALEP EDİYORUM'

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez hakim karşısına çıkan sanık Cem Yılmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, cezaevi koşullarından söz eden Cem Yılmaz, "Ben burada çok zor durumdayım. Kendimi daha iyi ifade edebilmek için adli kontrol kararı ile serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

Duruşmaya müdahil olmak isteyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebini kabul eden mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.