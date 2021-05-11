Son dakika: Yasak aşk felaket oldu! 4 gün sonra ortaya çıktı... Vasiyeti yerine getirilemedi

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağaçta asılı halde bulunan Songül O. ve ipinin kopması sonucu ağacın dibinde bulunan Sedat K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin alanda yaptığı araştırmada, olay yerine 100 metre uzaklıkta motosiklet ve kask bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından Songül O. ve Sedat K.'nın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra Songül O. ve Sedat K.'nın ortadan kaybolduğu ve haber alınamadığını öğrenildi.