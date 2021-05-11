Talihsizlikler yakasını bırakmadı

Bursa'da yaşayan 2 çocuk babası 36 yaşındaki Alaaddin Yılmaz'nin arka arkaya yaşadığı talihsizlikler bu kadar da olmaz dedirtti. 1 hafta önce işsiz kalan Aladdin Yılmaz, ve ailesi memleketlerine gitmeye karar verdi. Akrabalarının güçlükle kalmaya ikna ettiği aile Bursa'da yeni bir başlangıç yapmak için kiralık bir ev buldu. İftar saatinde yeni evlerine taşınan ailenin evi sahur vaktinde yandı.





Yıldırım ilçesinde kapıcılık yaptığı binada ailesiyle birlikte ücretsiz oturan Alaaddin Yılmaz, geçen hafta işsiz kaldı. Eşi ve iki çocuğuyla oturdukları yerden taşınmak zorunda kalan ve geçim derdine düşen Yılmaz, memleketine dönmeye karar verdi. Akrabalarının ısrarlarına dayanamayan aile, Bursa'da kalmaya ve yeni bir başlangıç yapmaya razı oldu. Aileye Millet mahallesin 2'nci Pamuk sokak'ta kiralık bir ev bulundu. Aile yeni bir umutla yeni evlerine taşındı.





SAHUR VAKTİNDE YANGIN ÇIKTI



Akrabalarının da yardımıyla sabah saatlerinde eşyalarını taşımaya başlayan Alaaddin Y, iftara yakın saatlerde taşınmayı bitirdi. Ancak talihsizlikler genç adamın ve ailesinin yakasını bırakmadı. Sahur vakitlerinde evden dumanlar yükselmeye başladı. Taşındıkları evin alevlere teslim olduğunu öğrenen Yılmaz ailesinin yaşadıkları görenleri üzüntüye boğdu. Mahallelinin sokağa döküldüğü yangında can kaybının yaşanmaması ise en büyük teselli oldu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor